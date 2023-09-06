صدور نتائج اختبار القبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي

تشرين:

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج اختبار القبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي للعام الدراسي 2023- 2024.

وبينت الوزارة في بيان لها اليوم، أن تقديم طلبات الاعتراض يكون في مديريات التربية” دوائر البحوث” بدءاً من اليوم ولغاية يوم السبت القادم باستثناء يوم الجمعة.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على النتائج متابعة موقعها الإلكتروني الرسمي.

يُذكر أنه تقدم إلى اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في الثاني من أيلول الجاري /22/ ألفاً و/700/ تلميذ وطالب، منهم /12814/ للصف السابع الأساسي، و/9886/للصف الأول الثانوي في مختلف المحافظات.