طرطوس تعودُ لمنصّات التتويج من بوابة بطولة الجمهوريّة لألعاب القوى     

تشرين-أحمد بلال :

بمشاركة ١٣ فريقاً من مختلف المحافظات السورية اختتمت على أرض ملعب تشرين في دمشق بطولة الجمهورية لألعاب القوى لفئة الأشبال، والتي انطلقت في الرابع من هذا الشهر.

رئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى في طرطوس رابعة علي بينت لـ( تشرين ) أن المشاركة في هذه البطولة جاءت إلى جانب العديد من المنتخبات الوطنية من مختلف المحافظات، إذ بلغ عدد اللاعبين المشاركين ١٥ لاعباً منهم تسعة لاعبين ذكور وست إناث.

ونوهت بأن الطموح في هذه البطولة كان كبيراً رغم العديد من الصعوبات والمعوقات واستطعنا تحقيق نتائج جيدة تمثلت في حصولنا على الميدالية الفضية لـ 100م حواجز، وكانت من نصيب اللاعب ديب ديب، بينما حصل لاعبنا جعفر خليل على الميدالية البرونزية 100م حواجز.

أما في سباق تتابع مختلط 400 م فقد حققنا الميدالية البرونزية، إذ شارك في هذا السباق كل من ( ديب ديب-علي ديوب -ليليان عباس وألين مخول ).

بدورها أمينة سر اللجنة الفنية لألعاب القوى تهامة أيوب عبرت عن الصعوبات والعوائق، ويأتي في مقدمتها عدم وجود ملعب تدريبي خاص بألعاب القوى، وتمنت أن تحظى محافظة طرطوس باهتمام أكبر برياضة القوى وجميع الرياضات الأخرى.