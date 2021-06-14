أسئلة اللغة العربية لشهادة التعليم الأساسي تقيس قدرة الطالب على الفهم والحفظ

بشرى سمير

اجتاز طلاب وطالبات شهادة التعليم الأساسي امتحان مادة اللغة العربية بسهولة وهدوء، حيث مرَّ الامتحان اليوم من دون منغصات أو إزعاجات, إذ جاءت الأسئلة حسب تعبيرهم سهلة وشاملة للكتاب، بينما أشار عدد من الطلاب إلى أنهم وجدوا بعض الصعوبة في شرح بيت الشعر والإعراب، منوهين بأن الأسئلة تضمنت اختيار «الصح أو الخطأ», واشتملت على أسئلة اختيارية بنسبة جيدة, ولفتوا إلى سهولة موضوع التعبير الذي جاء حول زيارة إلى مكتبة المدرسة أو حضور حفلة موسيقية, وكان بإمكان الطلاب وعلى مختلف مستوياتهم بناءه لأنه ترك مساحة للطلاب للتعبير عن رأيهم, وكل يتناوله من وجهة نظره, والتعبير بطريقته الخاصة, ورأى معظم الطلاب أن أسئلة مادة اللغة العربية كانت سهلة وواضحة وشاملة للمنهاج ومتناسبة مع الوقت المخصص لها, مشيرين إلى أن وضع أسئلة اختيارية ترك أثراً إيجابياً لديهم، في حين ظهر عدد قليل من الطلاب الذين أشاروا إلى أن الأسئلة كانت تحتوي على بعض الصعوبة فيما يتعلق بالقواعد.

من جانبها أشارت مها رشيد مدرّسة اللغة العربية إلى أن أسئلة اللغة العربية كانت واضحة وخالية من الأخطاء الطباعية وشاملة للمقرر وتناسب مختلف مستويات الطلبة, وفي الوقت نفسه تراعي الفروق الفردية من خلال تضمينها أسئلة تحتاج فهماً من شأنها الكشف عن الطالب المتميز، إذ تقيس أسئلة الامتحان المعارف والمهارات التي تعلّمها الطالب في الصف التاسع والصفوف السابقة, وأوضحت أن الأسئلة جاءت لتقيس المستويات المعرفية المختلفة كالحفظ والتذكر والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم, وتنوعت بين مجالات المادة من أدب وشعر ونثر وكذلك قواعد اللغة من نحو وصرف وإملاء، والتعبير الإبداعي والوظيفي إضافة إلى تنوعها بين نصوص تراثية وحديثة.

وأوضح مكتب التوجيه الأول في وزارة التربية أنّ أسئلة اللغة العربية جاءت سهلة ومتنوعة, وتقيم الفهم والتحليل والحفظ عند الطالب من خلال كتابة أبيات لإحدى القصائد وقدرته على الإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بالنص الذي ورد في الامتحان، إضافة إلى موضوع التعبير الذي جاء من الحياة اليومية للطالب والأسئلة واضحة وشاملة, ولم ترد أي شكوى حولها.