“الخارجية الفلسطينية” تحذر من تمادي الاحتلال في الاستيطان

"وفا"

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في تنفيذ مخططاته الاستيطانية الاحتلالية في الضفة الغربية المحتلة.

وبينت الخارجية في بيان لها أن كل ذلك يترافق مع الهجمات المتواصلة والاعتداءات اليومية على بلدات وقرى منطقة جنوب نابلس والتي تنطلق من بؤر الإرهاب المنتشرة على قمم الجبال والهضاب في المنطقة خاصة بؤرة “يتسهار”، وهو ما يحدث أيضاً في مسافر يطا.

وأدانت الوزارة التغول الاستيطاني الاستعماري المتواصل على مدار الساعة في الأرضي الفلسطينية، وهو ما يؤكد من جديد أن الاستيطان هو مشروع الاحتلال الميداني المتواصل لتدمير وتخريب الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام.

وأكدت أن عدم فرض عقوبات دولية على “إسرائيل” بسبب انتهاكاتها واستيطانها يشجعها على التمادي في نهب وسرقة الأرض الفلسطينية وتحدي إرادة السلام الدولية.