إصابات بالسلالة الهندية لكورونا في الجزائر

أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد اليوم تسجيل 14 إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن الوزير بوزيد قوله خلال زيارة ميدانية لأحد المشافي “أنه تم تسجيل 14 حالة إصابة بالسلالة الهندية 13 منها بجنوب البلاد وإصابة واحدة بولاية تيزي وزو الواقعة شرق البلاد”.

وأرجع بن بوزيد السبب في انتشار هذه السلالة إلى تنقل بعض العمال الهنود والصينيين في قواعد ومنشآت بالصحراء الجزائرية.

ولفت وزير الصحة الجزائري إلى إعطاء تعليمات بتطبيق إجراءات خاصة وصارمة للمسافرين القادمين من الخارج قبل دخول الأراضي الجزائرية وتشديد الإجراءات على القادمين من الخارج وإخضاعهم لاختبار فحص كورونا PCR قبل دخولهم البلاد.

سانا