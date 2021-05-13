85 شهيداً فلسطينياً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
استشهد فلسطيني وأصيب آخرون ظهر اليوم بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة المحاصر.
وذكرت وكالة “وفا”للأنباء الفلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف بالصواريخ محيط أبراج الندى شمال بيت لاهيا ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة ثمانية آخرين بجروح.
وبذلك ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 85 شهيداً بينهم 17 طفلاً وأكثر من 500 جريح إضافة إلى الأضرار المادية الجسيمة في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.