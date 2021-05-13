إصابة مسلحين من ميليشيا «قسد» بانفجار عبوة بسيارتهم في الرقة

أصيب عدد من مسلحي ميليشيا «قسد» المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجوم نفذته الفصائل الشعبية بعبوة ناسفة استهدفت سيارتهم على طريق المنخر شرق الرقة.

وذكرت مصادر محلية لـ “سانا” أن سيارات الإسعاف سارعت إلى مكان الانفجار والذي طوقه مسلحو «قسد» على الفور.

وتتخذ الهجمات على مقرات ومحاور تحرك مرتزقة الاحتلالين الأمريكي والتركي في منطقة الجزيرة منحى تصاعدياً في الآونة الأخيرة وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير العديد من آلياتهم.