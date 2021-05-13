المقاومة الفلسطينية ترد على العدوان الإسرائيلي وتقصف تل أبيب

رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة قصفت المقاومة الفلسطينية بعشرات الصواريخ تل أبيب ومستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة أطلقت عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب ومستوطنات الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1948.

وتحدثت وسائل إعلام العدو عن مقتل وإصابة عدد من المستوطنين.

كما استهدفت المقاومة برشقات صاروخية تجمعات لقوات الاحتلال على الأطراف الجنوبية والشمالية لقطاع غزة المحاصر ومستوطناته المقامة على أراضي الفلسطينيين في محيط القطاع وتحدثت وسائل إعلام العدو عن مقتل أحد جنود الاحتلال.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي إلى 85 شهيداً بينهم 17 طفلاً وأكثر من 500 جريح إضافة إلى الأضرار المادية الجسيمة في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

“سانا “