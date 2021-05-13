الكرملين: لا اتفاق على موعد ومكان لقاء بوتين وبايدن

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أنه لا اتفاق حتى اللحظة على موعد ومكان اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن وأن المسألة قيد البحث.

ورداً على سؤال للصحفيين عما إذا كان الكرملين لديه تصور لموعد ومكان الاجتماع بين بوتين وبايدن قال بيسكوف وفق ما نقلت سبوتنيك: لا توجد اتفاقيات بشأن هذا الموضوع، هذه المسالة لا تزال قيد المناقشة والتحليل، مضيفاً: الاجتماع سيكون أيضاً موضوعاً منفصلاً للنظر فيه من قبل اختصاصي الأوبئة.

وكان بايدن اقترح في اتصال هاتفي مع بوتين منتصف الشهر الماضي عقد لقاء شخصي في دولة ثالثة.

“سانا “