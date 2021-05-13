روسيا.. إصابات بسلالة كورونا المكتشفة في الهند

أعلنت الخدمة الصحفية للحكومة الإقليمية في مقاطعة أوليانوفسك الروسية اليوم رصد إصابات بسلالة فيروس كورونا المكتشفة في الهند بين طلاب أجانب يدرسون بجامعة المقاطعة.

وقالت وزارة الصحة المحلية في بيان أوردته «نوفوستي»: “تم تسجيل انتشار عدوى كوفيد19 بين طلاب أجانب يدرسون في جامعة مقاطعة أوليانوفسك وصلوا من الهند أواخر نيسان وأوائل أيار” مشيرة إلى أن 52 طالباً أجنبياً يتلقون حالياً العلاج في المستشفيات.

وأضاف البيان: “المرضى بعدوى سلالة كورونا المكتشفة في الهند في المستشفى وهم في حالة مرضية ولمنع انتشار المرض سيخضع فندق سوفيتسكايا، حيث يعيش الطلاب الأجانب والمغلق حالياً لعملية تطهير كاملة”.

وكان مدير مركز أبحاث غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية الكسندر غينسبورغ صرح في وقت سابق بأن لقاح “سبوتنيك v” سيكون فعالاً أيضاً ضد سلالة كورونا المكتشفة في الهند.