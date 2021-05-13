الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية محملة بمعدات ومواد لوجستية إلى ريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي اليوم رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى ريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية لمراسلة «سانا» أن “رتلاً مؤلفاً من 55 آلية من شاحنات محملة بمواد تم إخفاؤها وبرادات وناقلات وبرفقتها عدد من المدرعات دخل صباحاً من معبر الوليد اللاشرعي وتوجه إلى بلدة رميلان بريف الحسكة”.

وأشارت المصادر إلى أن “الرتل توجه لاحقاً إلى معسكر رميلان الذي تستخدمه قوات الاحتلال الأمريكي وتحتفظ بالآليات الثقيلة داخله”.

وفي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي تعمل قوات الاحتلال الأمريكي على تعزيز وجودها في منطقة الجزيرة حيث أنشأت قواعد لها لحماية وتدريب وتسليح مجموعات مسلحة وتنظيمات إرهابية تعمل بإمرتها ومرتبطة بمخططها العدواني.