في ختام دوري كرة السلة للرجال.. الوحدة يؤكد تأهله للدور نصف النهائي

معين الكفيري

اختتمت منافسات المرحلة الثانية والعشرين من دوري كرة السلة للرجال للدرجة الأولى بإجراء مباراتين، ففي دمشق حقق فريق الوحدة فوزاً معنوياً على ضيفه الجلاء بنتيجة (٥٨/٦٩) نقطة في المباراة التي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية, ونجح الوحدة بالعودة من بعيد بعد أن كان متأخراً بفارق كبير أمام شبان الجلاء ليعود طارق الجابي ورفاقه للمباراة, ويحسمونها بخبرتهم, وعلى فريق الوحدة أن يعلم بأن تأخره بالنتيجة في بداية المباراة سيضعه في وضع صعب بعد أن غابت الخبرة عن لاعبي الجلاء الشبان لكن في الفاينال فور سيلعب أمام فريق منظم بحجم الجيش والتأخر في النتيجة أمامه يعني أن المهمة صعبة وصعبة جداً.

وفي مباراة مثيرة وساخنة حقق الطليعة فوزاً صعباً على جاره النواعير بفارق نقطتين وبنتيجة ٧٤/٧٦ نقطة في المباراة التي جرت في صالة ناصح علواني في حماة.

وبهذه النتائج تأهل الجيش والكرامة والاتحاد والوحدة للمربع الذهبي الذي من المتوقع أن ينطلق بعد الانتهاء من مباريات النافذة الثالثة لمنتخبنا الوطني الأول المقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمان الشهر القادم وسيلعب حسب نظام الدوري لهذا الموسم الجيش الأول مع الوحدة الرابع والكرامة الثاني مع الاتحاد الثالث والفريق الذي يفوز بمباراتين من أصل ثلاث يتأهل للمباراة النهائية.

وهنا ترتيب الفرق مع نهاية المرحلة الـ٢٢ حيث تصدّر الجيش الترتيب برصيد ٤٢ نقطة من ٢٠ فوزاً, وخسارتين يليه, الكرامة بالرصيد ذاته, ثم الاتحاد ثالثاً ٣٩ من ١٧ فوزاً و٥ خسارات، فالوحدة رابعاً ٣٧ من ١٥ فوزاً و٧ خسارات، والطليعة خامساً ٣٤ من ١٢ فوزاً و١٠ خسارات، والجلاء سادساً ٣٤ من ١٢ فوزاً و١٠ خسارات، والوثبة سابعاً ٣٢ من ١٠ انتصارات و١٢ خسارة، والنواعير ثامناً من ١٠ انتصارات و١٢ خسارة، والثورة تاسعاً ٣٠ من ٨ انتصارات و١٤ خسارة، والحرية عاشراً ٢٩ من ٧ انتصارات و١٥ خسارة، والعروبة «الذي هبط للدرجة الثانية مع جاره اليرموك» بالمركز الحادي برصيد ٢٣ نقطة من فوز واحد و٢١ خسارة، واليرموك أخيراً بالمركز الثاني عشر والأخير ٢٢ من فوز واحد و٢١ خسارة.