انقطاع الكهرباء عن أحياء في مدينة الحسكة

خرجت المحطة المبسطة في مدينة الحسكة من الخدمة من جراء انهيار برج توتر 66 ك.ف المغذي لها.

وبيّن مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل «سانا» أن ورشات الشركة قامت بالكشف على مسار الخط وتبين انهيار برج توتر كهربائي عند قرية الطوشان جنوب شرق مدينة الحسكة من جراء سرقة الزوايا والعوارض الخاصة بالبرج.

وأشار عكلة إلى أن الشركة تقوم حالياً بتأمين المواد للمباشرة بأعمال الإصلاح اعتباراً من اليوم، لافتاً إلى أن المحطة تغذي أحياء وسط المدينة والصالة الرياضية والقضاة وحي غويران والحي العسكري والصناعة ومرشو ومساكن الأطباء والمريديان وحبو والنشوة الشرقية.

يشار إلى أن كميات الكهرباء المخصصة لمحافظة الحسكة انخفضت من 80 ميغا إلى 10 ميغا يومياً ولفترة محددة بعد انخفاض منسوب مياه الفرات وتوقف أغلبية عنفات التوليد جراء انتهاكات النظام التركي وسرقته لحصة سورية من مياه نهر الفرات.