انطلاق التدريبات بمدرسة الجمباز الصيفية في اللاذقية

باشرت المدرسة الصيفية لتعليم الجمباز الفني والإيقاعي تدريباتها للصغار والصغيرات في صالة الجمباز بملعب الباسل باللاذقية بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين في اللعبة.

رئيس اللجنة الفنية للجمباز باللاذقية كرم إسماعيل أشار في تصريح لنشرة «سانا» الرياضية إلى أنه تم وضع برنامج تدريبي خاص يراعي شروط السلامة الصحية للمتدربين ووفق فئاتهم العمرية وخصوصاً للمبتدئين، حيث تم التركيز ضمن هذه الفئة على التمارين الأساسية لزيادة اللياقة البدنية.

وبين اسماعيل أن الهدف الأساسي من المدرسة الصيفية اكتشاف المواهب الواعدة وسيتم العمل على رعايتها من خلال تطوير قدراتها الفنية والبدنية عبر البرامج التدريبية المتخصصة لرفدها بمنتخبات المحافظة والمنتخبات الوطنية لتكون خير ممثل لنا في الاستحقاقات الخارجية.