منتخبنا للملاكمة يتحضر لبطولة آسيا للرجال

يتحضر منتخب سورية للملاكمة للمشاركة في بطولة آسيا للرجال المقررة في دبي في الحادي والعشرين من الشهر الحالي وحتى الأول من الشهر القادم.

أمين سر اتحاد الملاكمة محمود سلوم قال في تصريح لنشرة «سانا» الرياضية: إن المنتخب سيشارك في البطولة بثلاثة لاعبين هم أحمد غضون وعلاء غصون ومحمد مليس وسيتم تعزيز تحضيراتهم بمعسكر تدريبي مغلق في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق دعا إليه اتحاد الملاكمة إلى جانب مجموعة من اللاعبين الشباب، حيث سيبدأ بعد عطلة عيد الفطر السعيد مباشرة.

وأشار سلوم إلى أن الاتحاد أقام تجارب لتقييم مستوى اللاعبين الشباب والرجال على مدار العام الماضي على الرغم من إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى معسكر تدريبي أقيم في إيران لرفع مهارات اللاعبين من خلال الاحتكاك.

وكانت بطولة آسيا مقررة في الهند وتم نقلها إلى دبي بسبب الظروف التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

«سانا»