غرام الذهب يرتفع نحو 5 آلاف ليرة

ارتفع سعر غرام الذهب في السوق المحلية عيار الـ 21 نحو 5 آلاف ليرة سورية اليوم متأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 1831 دولاراً.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، اليوم، فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 153 ألف ليرة وسعر شراء 152500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 131143 ليرة وسعر شراء 130643 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية ووزعت أرقام هاتف للشكاوي 2248005 و0991937718.

«سانا»