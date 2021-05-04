الحرارة توالي ارتفاعها

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو شديد الحرارة وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة أيام: