نيجيريا تمنع دخول القادمين من الهند والبرازيل وتركيا إليها

أعلنت السلطات في نيجيريا اليوم أنه سيتم منع دخول القادمين من الهند والبرازيل وتركيا بسبب مخاوف من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في تلك الدول.

وقال رئيس لجنة التوجيه الرئاسية المعنية بمكافحة كوفيد 19 في بيان نقلته «رويترز»: “لن يسمح بدخول غير النيجيريين وغير المقيمين ممن زاروا البرازيل أو الهند أو تركيا خلال 14 يوماً سبقت القدوم لنيجيريا وأن الحظر سيطبق اعتباراً من الرابع من شهر أيار الجاري”.

وسجلت نيجيريا 43 إصابة جديدة مؤكدة بالمرض أمس ما رفع إجمالي الإصابات لديها إلى 351561 ومجمل الوفيات إلى 3602 وفاة.