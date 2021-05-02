الصحةمنوعات

نيجيريا تمنع دخول القادمين من الهند والبرازيل وتركيا إليها

أعلنت السلطات في نيجيريا اليوم أنه سيتم منع دخول القادمين من الهند والبرازيل وتركيا بسبب مخاوف من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في تلك الدول.

وقال رئيس لجنة التوجيه الرئاسية المعنية بمكافحة كوفيد 19 في بيان نقلته «رويترز»: “لن يسمح بدخول غير النيجيريين وغير المقيمين ممن زاروا البرازيل أو الهند أو تركيا خلال 14 يوماً سبقت القدوم لنيجيريا وأن الحظر سيطبق اعتباراً من الرابع من شهر أيار الجاري”.

وسجلت نيجيريا 43 إصابة جديدة مؤكدة بالمرض أمس ما رفع إجمالي الإصابات لديها إلى 351561 ومجمل الوفيات إلى 3602 وفاة.

قد يعجبك ايضا
الصحة

فحوصات في لبنان للتأكد من وجود إصابات بالسلالة الهندية من كورونا

الصحة

روسيا: 342 وفاة و8697 إصابة جديدة بكورونا

الصحة

إيران: 394 وفاة و18698 إصابة جديدة بكورونا

آخر الأخبار

مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع بإطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأميركية