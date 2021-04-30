مقتل جنديين تركيين في اشتباكات شمال العراق

أعلنت وزارة دفاع النظام التركي اليوم مقتل اثنين من جنودها في اشتباكات شمال العراق.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» الناطقة باسم النظام التركي عن الوزارة قولها في بيان إن الجنديين قتلا في مواجهات مع عناصر حزب العمال الكردستاني.

يشار إلى أن قوات النظام التركي أقدمت مراراً على انتهاك حرمة الأراضي العراقية وتمركزت أواخر عام 2015 في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل شمال العراق الأمر الذي أكدت الحكومة العراقية أنه يشكل عدواناً وانتهاكاً لسيادة العراق وخرقاً لقواعد القانون الدولي وطالبت بانسحاب القوات التركية.

«سانا»