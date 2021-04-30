روسيا تفرض عقوبات على 8 مسؤولين أوروبيين

فرضت روسيا عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي ومنعتهم من دخول أراضيها رداً على عقوبات مماثلة فرضها الاتحاد الأوروبي بحق شخصيات روسية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم: إن “الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية ولذلك كان الإجراء الروسي اليوم رداً على الخطوات المتخذة ضد ستة مواطنين روس ممنوعين من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت الخارجية: “يصاحب كل هذا هستيريا معادية لروسيا تم توزيعها عمداً في وسائل الإعلام الغربية وغير مدعومة بأدلة ويتم تجاهل أو رفض جميع المقترحات الروسية لحل أي قضايا إشكالية تنشأ بين روسيا والاتحاد الأوروبي في نمط الحوار المهني المباشر”.

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن مثل هذه الإجراءات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لا تدع مجالاً للشك في أن هدفها الحقيقي هو تقييد تنمية روسيا بأي طريقة.