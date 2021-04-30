الخارجية الروسية: تقييد السفارة الأمريكية خدماتها القنصلية عديم الكفاءة

وصفت وزارة الخارجية الروسية قرار السفارة الأمريكية في موسكو بتعليق طلبات الحصول على تأشيرات وتقييد الخدمات القنصلية بأنه مظهر من المظاهر التي عفا عليها الزمن.

وقالت الخارجية في بيان نشرته عبر قناتها على موقع تلغرام: “إن القرار الذي أعلنته السفارة الأمريكية بتقييد تقديم الخدمات القنصلية في روسيا اعتباراً من الـ 12 من أيار يبدو كمظهر من مظاهر التقادم وعدم كفاءة الخدمات القنصلية والدبلوماسية الأمريكية”.

وأضافت الخارجية: “كان يجب على السفارة الأمريكية الاعتراف بأنها لا تعرف أو لا تريد العمل مع العلم قبل تطبيق هذا القرار كان وقت انتظار مقابلة مع القنصل الأمريكي يصل إلى عام”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه وعلى سبيل المقارنة بالمكاتب القنصلية الروسية التي انخفض عدد أفرادها بشكل كبير في السنوات الأخيرة ظلت مدة إصدار التأشيرات كما هي حتى 10 أيام رغم العوائق الأمريكية.

وختمت الخارجية بيانها بالقول: “مع مثل هذا التناقض الكمي لصالح أفراد البعثات الأمريكية في روسيا مقارنة بنظرائهم الروس في الولايات المتحدة والعرقلة الكاملة للعمل القنصلي المناسب في روسيا من قبل البعثات الأمريكية في الخارج في السنوات الأخيرة أصبح من الواضح أن الزملاء الأجانب في روسيا منخرطين فقط في العمل الدبلوماسي والقنصلي ولكن السؤال ما هو نوع العمل الذي يقومون به”.

سانا