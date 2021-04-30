الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة الحبوب من صوامع تل علو بريف الحسكة

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي عمليات سرقة ونهب الثروات السورية من نفط وغاز وحبوب بمساعدة ميليشيا “قسد” التي تأتمر بأمرها.

وذكرت مصادر محلية لمراسلة سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت اليوم رتلاً جديداً من عشر شاحنات محملة بالحبوب السورية المسروقة من صوامع تل علو في منطقة اليعربية بريف القامشلي عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت يوم أمس 32 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق في إطار مواصلة عمليات السرقة والنهب الممنهجة للثروات السورية من المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية.