باتروشيف وساليفان بحثا هاتفياً مستقبل العلاقات الروسية ـ الأمريكية

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف خلال اتصال هاتفي مع مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جاكوب ساليفان مستقبل العلاقات الروسية ـ الأمريكية وإمكانية عقد قمة بين رئيسي البلدين.

ونقلت سبوتنيك عن المجلس قوله في بيان اليوم: إن باتروشيف وسوليفان بحثا وضع وآفاق العلاقات الروسية الأمريكية فضلاً عن إمكانية عقد اجتماع بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة.

وكان المستشار النمساوي سيباستيان كورتس اقترح في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العاصمة فيينا كمكان لعقد القمة الروسية الأمريكية المحتملة بين بوتين وبايدن.

سانا