العراق: ضبط مخزن أسلحة وذخيرة لإرهابيين في الأنبار وكركوك

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم ضبط أسلحة وذخيرة وأعتدة تابعة للإرهابيين إضافة إلى تفكيك عبوات ناسفة في محافظتي الأنبار وكركوك.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الوزارة قولها في بيان إن قيادة عمليات الجزيرة ضبطت بين شرق نهر الفرات وغرب بحيرة الثرثار في الأنبار مخزناً يحتوي مواد متفجرة وعبوة ناسفة ومسطرة تفجير عدد 2، مشيراً إلى أن وحدات الهندسة قامت بتفكيكها.

وأضاف البيان: إن قوة من العمليات المشتركة في كركوك ضبطت أيضاً في قضاء الحويجة كدساً للعتاد يحتوي أسلحة رشاشة و7 عبوات ناسفة محلية الصنع و13 قذيفة هاون و60 ملم و16 صاروخاً و3 صواريخ ستريلا وصاروخين أربيجي وهاون 82 ملم و6 قذائف مدفع نمساوي.

“سانا”