الخارجية الصينية: على الولايات المتحدة أن تشعر بالخجل

انتقدت الصين مجدداً اليوم “الدبلوماسية القسرية” للولايات المتحدة المفروضة على بعض الدول الأخرى والتي تهدف إلى قمع الشركات الصينية “بشكل خبيث”.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله: إن الجانب الأمريكي لم يقمع الشركات الصينية فحسب بل وأجبر الدول الأخرى أيضاً على الامتثال لإرادته وطالب وسائل إعلام الدول الأخرى باتباع تعليماته واصفاً ذلك بأنه دبلوماسية قسرية مئة بالمئة.

وشدد المتحدث الصيني على أنه على الولايات المتحدة أن تشعر بالخجل من نفسها لإجبارها الدول الأخرى على قمع الشركات الصينية بشكل خبيث بينما تقوم بالوعظ بشأن الديمقراطية والقواعد.

ووفقاً لتقارير إعلامية فإن السفارة الأمريكية في الدنمارك أجرت اتصالات بصحيفة بوليتكان الدنماركية وهددتها بأنها ستتوقف عن الاشتراك بها إذا اختارت استخدام معدات من خمس شركات صينية بما في ذلك هواوي كما تواصلت السفارة الأمريكية مع مقدمي خدمات آخرين في الدنمارك بطلبات مماثلة قائلة إن هذه ستكون عملية عالمية منسقة من قبل الولايات المتحدة.

سانا