باتروشيف:موسكو تؤمن بالأفعال وليس بالأقوال

حذّر أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم من أن كل خطوة أمريكية ضد موسكو تضائل الفرص الحقيقية للتعاون بين البلدين.

ورداً على التصريحات الأمريكية الأخيرة حول نيّة واشنطن تطبيع العلاقات مع موسكو قال باتروشيف في مقابلة صحفية: “روسيا تحترم تصريحات الولايات المتحدة حول نيتها تطبيع العلاقات مع روسيا لكنها تؤمن بالأفعال وليس بالأقوال”.

وبشأن المزاعم الأمريكية بأن روسيا “قوضت أسس الديمقراطية الأمريكية” أكد باتروشيف أن موسكو ليست بحاجة لتقويض هذه الأسس، بل النخبة الأمريكية تفعل ذلك بنفسها.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رحبت أمس بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول نيات تجنب التصعيد مع روسيا مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أفعال الإدارة الأمريكية الحالية تخالف ما تقول.

«سانا»