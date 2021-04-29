«ناتو» يعلن بدء سحب قواته من أفغانستان

أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو» اليوم بدء عملية سحب قواته من أفغانستان.

ونقلت «فرانس برس» عن مصدر في «الناتو» قوله إن «أعضاء الحلف قرروا هذا الشهر سحب القوات المشاركة في مهمة الدعم الحازم البالغ عددها 9600 عنصر بحلول الأول من أيار وقد بدأ الانسحاب»، مضيفاً أن «عملية الانسحاب ستكون منظمة ومنسّقة ومدروسة.. ونتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة طاقمنا».

ولم يحدد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه عدد الجنود أو المواعيد النهائية لسحب قوات كل من الدول المعنية وقال: نتوقع أن يكتمل انسحابنا في غضون بضعة أشهر.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق نيته سحب قوات بلاده من أفغانستان في أيلول القادم.

«سانا»