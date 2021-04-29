العراق: ضبط صواريخ وأسلحة لإرهابيي “داعش” في ديالى

ضبطت القوات العراقية اليوم صواريخ وأسلحة متنوعة خلال عملية نفذتها في محافظة ديالى شرق العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن وكالة الاستخبارات العراقية قولها في بيان إن “مفارز الوكالة والتحقيقات في وزارة الداخلية نفذت عملية تفتيش ومطاردة لبقية عناصر عصابات (داعش) الإرهابية في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى بالتعاون مع قوة من فرقة الرد السريع”، موضحة أنه “أثناء التفتيش تم العثور على ثلاثة صواريخ ضد الدروع وقنابل وقذائف هاون وعدد من الأسلحة”.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة ما تبقى من فلول إرهابيي تنظيم (داعش) في بعض مناطق العراق.