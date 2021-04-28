عائلة رئيس مجموعة سامسونغ تدفع ضرائب ميراث تتجاوز الـ 10 مليار دولار

تخطط أسرة رئيس مجموعة سامسونغ الراحل لي كون هي لدفع 12 تريليون وون أي أكثر من10.7 مليارات دولار كضريبة ميراث وهي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.

وجاء في بيان لشركة «سامسونغ» نيابة عن الأسرة قوله: إن ضريبة الميراث تتخطى نصف الأصول الموروثة من الأب الراحل، مشيراً إلى أن المبلغ يوازي 3 أو 4 أضعاف ما جمعته كوريا الجنوبية كضريبة ميراث العام الماضي.

بدوره، صرح أحد أفراد العائلة أنهم سيتبرعون بمبلغ تريليون وون لدعم مكافحة فيروس كورونا ومساعدة أبحاث أمراض الأطفال النادرة.

ويعد لي أغنى رجل في كوريا وتوفي العام الماضي تاركاً أصولاً تقدر قيمتها بأكثر من 22 تريليون وون بما يشمل أسهماً قدرت بنحو 19 تريليوناً.

«سانا»