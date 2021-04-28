العراق: ندفع باتجاه التقارب بين دول المنطقة

"قناة العالم"

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، دور العراق في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، واصفاً زيارة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد، بالمهمة.

وقال حسين خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “العراقية” الإخبارية: السياسة الخارجية في زمن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تستند على مجموعة من الأسس، أولها أن نكون فاعلين في المحيط الإقليمي ونأخذ المبادرة، والثاني خلق حالة من التوازن مع المحيط الإقليمي، بينما الثالث يستند إلى المصالح المشتركة وإبعاد الآخرين عن التدخل في الشؤون الداخلية.

وأضاف حسين: ننطلق بعلاقاتنا مع الخارج كفاعلين بعيداً عن المحاور، ونطرح التعاون الاقتصادي مع الدول خلال زيارات المسؤولين إلى العراق، لافتاً إلى أن بلاده صريحة في طرح المسائل في المنطقة.