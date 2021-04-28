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مقتل جندي أمريكي وإصابة 3 آخرين في اليمن

"قناة العالم"

أعلنت البحرية الأمريكية، عن مقتل أحد جنودها في اليمن وإصابة 3 آخرين بجروح من قواتها الخاصة “إس إي آي إل” ، خلال عملية إغارة في اليمن.
ولم تحدّد البحرية في بيان لها، نوعَ الإغارة أَو ملابسات العملية.
تجدر الإشارة إلى أن أمريكا شريكٌ أَسَاسٌ في تحالف العدوان على اليمن، من خلال الدفع بالمئات من جنود المارينز للقتال إلى جانب قوات التحالف السعودي عبر الدعم اللوجستي والاستخباري ومبيعات الأسلحة.

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