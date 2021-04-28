قاليباف: القوات الأجنبية تهدد أمن المنطقة

"ارنا"

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة لن يحقق لها الأمن، بل يبعث على التهديد وعدم الاستقرار.

وفي ملتقى افتراضي أقيم صباح اليوم في جامعة الدفاع الوطني، قال قاليباف: القوات الأجنبية في المنطقة وعلى رأسها القوات الأمريكية هي السبب في تدهور الأمن وضياع الفرص الاقتصادية داخل المنطقة وخارجها.

وأشار قاليباف إلى التفاوت الحاصل بين شمال الخليج العربي وجنوبه بسبب وجود القوات الأمريكية، معتبراً أن الأمريكيين جاؤوا لخلق ظواهر متعددة في المنطقة، وإيجاد مسارات للسيطرة عليها، مشدداً في الوقت ذاته أنه على دول المنطقة أن تقف جنباً إلى جنب لقطع دابر الوجود الأمريكي.