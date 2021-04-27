اتفاق الصين ودول جنوب آسيا على تعميق التعاون لمواجهة كورونا

اتفق وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنغلاديش اليوم على تعميق التعاون، حيث تواجه دول جنوب آسيا موجة جديدة من جائحة “كوفيد 19”.

وأفادت وكالة شينخوا بأن وزير الخارجية الصيني وانغ يي بحث مع نظرائه الخمسة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في مكافحة المرض ولاسيما إمدادات اللقاح وتعزيز التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد المرض والحفاظ على بيئة دولية سليمة لتنمية جميع البلدان.

وقال وانغ عبر الفيديو: إن الصين “تتمسك بمفهوم مجتمع مصير مشترك للبشرية وتقف بحزم مع شعوب دول جنوب آسيا وستتعاون وستتحد حتى تنتصر جميع دول المنطقة في النهاية على المرض”.

وبشأن تعزيز التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد المرض، قال وانغ: إن الصين “تقترح إنشاء مركز تعاون للتنمية والحد من الفقر بين الصين ودول جنوب آسيا لتبادل الخبرات في مجال الحد من الفقر مع الدول الأخرى”.

ودعا “جميع الأطراف إلى الحفاظ على بيئة دولية وإقليمية تفضي إلى تنمية جميع الدول” وقال: إن الصين “ستعمل مع دول المنطقة للدفاع عن النظام الدولي القائم على القانون الدولي وفي القلب منه الأمم المتحدة ومقاومة الأعمال غير المشروعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وإكراه الدول الأخرى على الانحياز لأحد الجانبين”.

وحظيت مقترحات وانغ بتأييد وزراء الخارجية الآخرين الذين أشادوا بجهود الصين في توفير اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية.

وقال وزراء الخارجية: إن بلدانهم على استعداد للعمل مع الصين لمواصلة تعميق البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق والحفاظ على استقرار وأمن سلاسل الصناعة والإمداد وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية غير التقليدية مثل الحد من الفقر والغذاء ومناقشة التدابير الرامية إلى تسهيل تبادل الأفراد وتداول السلع على أساس الوقاية من الوباء ومكافحته بانتظام.