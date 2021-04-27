كليجدار أوغلو: أردوغان عديم الأخلاق والإدراك لتدخله السافر في سورية

جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو التأكيد أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان يتحمل مسؤولية تخريب علاقات بلاده مع دول المنطقة بسبب سياساته وأخطائه وتدخلاته في سورية ودول المنطقة.

وقال كليتشدار أوغلو في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه: إن أردوغان عديم الأخلاق والإدراك لأنه تدخل بشكل سافر في سورية من خلال دعمه الإرهابيين بعد أن تلقى التعليمات من القوى الإمبريالية، لافتاً إلى أن أردوغان بات العوبة بيد تلك القوى فآل مصير تركيا لما هو عليه الآن.

وأشار كليتشدار أوغلو إلى أن أردوغان احتضن الإرهابيين في تركيا ليستخدمهم في التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية ويؤجج الخلافات فيما بينها ما أدى إلى تخريب علاقاته مع دول المنطقة واصفاَ أردوغان بالجاهل في التاريخ والجغرافيا ولا يحترم نفسه فهو رجل فاشل وخطير.

«سانا»