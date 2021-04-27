رؤساء الوفود الإيرانية والروسية والصينية في اجتماع فيينا يطالبون بإلغاء كامل الحظر عن طهران

طالب رؤساء الوفود الإيرانية والروسية والصينية الى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا بإلغاء كامل الحظر الأمريكي المفروض على إيران باعتباره شرطاً أساسياً لعودة واشنطن الى هذا الاتفاق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد على أعتاب استئناف اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم بمشاركة رؤساء وفود الدول الثلاث وباستضافة البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا» أن ممثلي إيران وروسيا والصين استعرضوا خلال اجتماعهم اليوم أخر مستجدات المفاوضات المتعلقة بعودة أمريكا المتوقعة الى الاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران مطالبين بإلغاء كامل الحظر الأحادي الأمريكي ومرة واحدة باعتباره شرطاً أساسياً لعودة الأخيرة الى هذا الاتفاق.

ونوه الاجتماع الثلاثي أيضاً بإجماع الوفود الإيرانية والصينية والروسية وضرورة استمرار المشاورات والتنسيق المستديم والجاد والمنتظم بين الدول الثلاث فيما يخص هذه المفاوضات.

«سانا»