منتخبنا في المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في شهر كانون الأول القادم عن مجيء منتخب سورية لكرة القدم في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي تونس والإمارات والفائز من مباراة الملحق بين موريتانيا واليمن.

وتأهل منتخبنا مباشرة للمشاركة بالبطولة دون خوض تصفيات مؤهلة وذلك حسب نظام البطولة الذي يتيح للمنتخبات العربية العشرة الأوائل في التصنيف الدولي للمنتخبات التأهل مباشرة فيما ستلعب المنتخبات المتبقية بين بعضها أدواراً تمهيدية ليتأهل منها ستة منتخبات ليصبح المجموع ستة عشر منتخباً متأهلاً.

يشار إلى أن منتخبنا حل وصيفاً في البطولة المذكورة ثلاث مرات في أول نسخة عام 1963 وفي عام 1966 وفي عام 1988 بينما منتخب العراق هو الأكثر تتويجاً بالبطولة بـ 4 مرات والسعودية مرتين وتونس والمغرب ومصر مرة واحدة فقط.

«سانا»