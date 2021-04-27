الخارجية الروسية ستستدعي سفراء دول البلطيق وسلوفاكيا على خلفية طرد دبلوماسيين روس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها ستستدعي سفراء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا غداً على خلفية طرد دبلوماسيين روس من هذه الدول.

وكان رئيس الحكومة التشيكية أندريه بابيش زعم أن بلاده تشتبه بضلوع الاستخبارات الروسية في الانفجار الذي وقع في مستودع ذخيرة قرب بلدة فربيتيتسى عام 2014 وقام بطرد 18 دبلوماسياً روسياً على خلفية هذه المزاعم التي رفضتها روسيا وأكدت أنها مزاعم عارية من الصحة وعبثية وردت بطرد 20 من موظفي السفارة التشيكية في موسكو.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع يوم الجمعة الماضي مرسوماً حول التدابير للرد على الأعمال غير الودية للدول الأجنبية تجاه بلاده بينما تشهد العلاقات الروسية الأوروبية توتراً فى الأونة الأخيرة وخاصة بعد قرار جمهورية التشيك إنهاء عمل عدد من الدبلوماسيين الروس.

«سانا»