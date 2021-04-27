عراقجي: ما زلنا نواجه تحديات كبيرة في مباحثات الاتفاق النووي

أكد مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن بلاده لا تزال تواجه تحديات كبيرة في حال عدم إيجاد حلول لها في مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووى لافتاً إلى أن مجموعتي العمل النووية ورفع الحظر في فيينا دخلتا مرحلة الكتابة.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن عراقجي وهو رئيس الوفد المشارك في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي قوله اليوم: ما زالت لدينا تحديات أكبر لم نجد حلولاً لها بعد وتحاول جميع الوفود إيجاد حلول لها وقد نصل إليها وقد لا نصل، مشيراً إلى أن هناك تحديات كبيرة وهناك تفاصيل صعبة للغاية نحتاج إلى الاتفاق عليها كلمة بكلمة لكن العملية تسير على الطريق الصحيح.

«سانا»