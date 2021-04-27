لافروف: موسكو سترد على أي محاولات أمريكية لتخطي الخطوط الحمراء

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن بلاده سترد بحزم على أي محاولات أمريكية لتخطي الخطوط الحمراء التي رسمتها موسكو.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: “إذا كانت الولايات المتحدة غير مستعدة للحوار مع روسيا يبقى هذا خيارها وبالتالي سنعيش في ظروف الحرب الباردة أو أسوأ من ذلك”، معتبراً أن بعض الشخصيات في واشنطن تظهر تصريحات ذات لهجة فصامية، مشيراً بذلك الى تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن العقوبات على روسيا ستستمر.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله بأن يفهم الجميع أن مثل هذه التصريحات لا تشرف أولئك الذين يدافعون عن مثل هذه السياسة في البيت الأبيض.

وفي سياق متصل أكد لافروف أن موسكو اقترحت على واشنطن تصفير الصراع الدبلوماسي إلا أنها (تنزلق على نفس المنحدر)، مؤكداً أنه لو كان الأمر يتوقف على روسيا فقط لكانت العلاقات عادت إلى طبيعتها بشكل كامل.

وشدد لافروف على أن العلاقات بين موسكو وواشنطن لن تتحسن إلا إذا أدركت الولايات المتحدة عقم محاولات إعادة إحياء القطب الواحد.

“سانا”