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مجلس النواب المصري يقر إعلان حالة الطوارئ بالبلاد

أقرّ مجلس النواب المصري بأغلبية أعضائه اليوم إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن الأحد الماضي فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد لغاية الآن إلى 222523 وإجمالي الوفيات 13049 حالة.

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