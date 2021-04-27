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اعتقال 6 أشخاص في الدنمارك لارتباطهم بـ “داعش” الإرهابي

أعلنت السلطات الدنماركية اليوم اعتقال ستة أشخاص لارتباطهم بتنظيم (داعش) الإرهابي.

ونقلت رويترز عن الشرطة الدنماركية قولها في بيان: إن اثنين من المعتقلين يشتبه بأنهما سافرا إلى سورية عام 2014 للقتال في صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي تم إلقاء القبض عليهما في العاصمة كوبنهاغن وفي مدينة آرهوس شرق البلاد بينما الآخرون يشتبه بأنهم أرسلوا أموالاً لتنظيم (داعش) الإرهابي بين عامي 2013 و2017.

وتشهد الدول الأوروبية حالة استنفار أمني خوفاً من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها ولا سيما بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة.

“سانا”

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