الخارجية الفلسطينية: إغلاق الاحتلال الإسرائيلي بحر غزة تصعيد خطير

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً بحرياً كاملاً على قطاع غزة المحاصر يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقالت الخارجية في بيان أوردته وكالة وفا: إن إغلاق الاحتلال بحر غزة أمام الصيادين الفلسطينيين تصعيد خطير وامتداد للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وجزء لا يتجزأ من العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني في القطاع والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المختصة ومحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه واعتداءاته على الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

سانا”