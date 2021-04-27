أهالي حي الزهور بالحسكة يتظاهرون ضد ميليشيا “قسد” وممارساتها الإجرامية

خرج أهالي حي الزهور في مدينة الحسكة بمظاهرة تنديداً بميليشيا “قسد” وممارساتها الإجرامية بحقهم ومواصلة حرمانهم من الكهرباء للشهر الثالث على التوالي في حين داهمت مجموعة مسلحة من الميليشيا منازل الأهالي في حي العزيزية.

وذكر مراسل سانا في الحسكة أن حي الزهور عند المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة شهد اليوم مظاهرة ضد ميليشيا (قسد) التي تقطع التيار الكهربائي عن الحي منذ ما يقارب 3 أشهر.

وطالب المتظاهرون بوقف الممارسات العدوانية للميليشيا ووضع حد لتعدياتها على الحريات والحياة العامة ووقف عمليات الاختطاف بحق عشرات الشبان التي تنفذها مجموعاتها المسلحة بشكل يومي.

وفي الجهة الشرقية من المدينة لفت المراسل إلى أن مجموعة مسلحة من الميليشيا داهمت منزلاً يقع بالقرب من مسلخ اللحوم في حي العزيزية وقامت بتهديد سكان المنزل والعبث بمحتوياته.

وخرج الأهالي خلال الفترة الماضية بمظاهرات ضد ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في مناطق انتشارها وخاصة في مدينة الحسكة وريفها احتجاجاً على ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي ومحاولتها الاستيلاء على منازل المدنيين بذرائع واهية ناهيك عن فقدان الأمن والأمان في تلك المناطق وخطفها المئات من الشباب لزجهم عنوة في صفوفها.