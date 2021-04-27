إصابة جنديين من قوات حفظ السلام الروسية في قرة باغ

أصيب جنديان من قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورني قرة باغ من جراء انفجار لغم.

ووفقاً لوكالة «سبوتنيك»: انفجر لغم مضاد للدبابات تحت شاحنة تقل جنوداً روسيين أمس الأول ما أدى إلى إصابة جنديين.

من جهتها، أشارت وكالة الأنباء الأرمينية إلى أن الجنود الجرحى موجودون في المركز الطبي وحياتهم ليست في خطر.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في تشرين الثاني الماضي وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي نزاعاً في إقليم قرة باغ استمر نحو شهر ونصف الشهر وينص على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في الإقليم والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وبينه كما تضمن رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع وعودة النازحين.

“سانا”