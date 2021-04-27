سياسةعربي

«شؤون الأسرى» تحذر من تدهور صحية الأسير الفلسطيني سلهب

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور الحالة الصحية للأسير عبد الرحيم مصطفى سلهب من جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقه وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أوردته وكالة «وفا» أن الأسير سلهب 39 عاما من بيت لحم المعتقل منذ الـ 17 من آذار الماضي يعاني من ديسك في الظهر وجرثومة بالمعدة والتهابات في العظم وتمزق في كتفه الأيسر.

ويواجه 4600 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية ويعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة بينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

«سانا»

قد يعجبك ايضا
الانتخابات الرئاسية 2021

أعضاء مجلس الشعب يواصلون منح تأييداتهم الخطية لمرشحيهم في انتخابات رئيس الجمهورية

سياسة

أهالي حي الزهور بالحسكة يتظاهرون ضد ميليشيا “قسد” وممارساتها الإجرامية

دولي

إصابة جنديين من قوات حفظ السلام الروسية في قرة باغ

دولي

تقرير دولي يندد بتاريخ الولايات المتحدة بانتهاك القوانين الدولية