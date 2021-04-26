مسؤول بريطاني يدافع عن جونسون: دخلنا مرحلة كوميدية من قصص النميمة

"نيوز فورمي"

نفى وزير بريطاني بشكل قاطع صحة تقرير ذكر فيه أن رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون صرح بأنه يفضل أن “تتكدس الجثث بالآلاف” على أن يأمر بإغلاق اقتصادي ثالث لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن ولاس في مقابلة لشبكة “سكاي نيوز” اليوم: هذا ليس صحيحاً لقد نفاه الجميع فعلياً وبشكل قاطع، مضيفاً: إن جونسون يركز اهتمامه على التصدي للجائحة.

وأضاف: دخلنا مرحلة كوميدية من قصص النميمة والثرثرة، مصادر لم يتم الكشف عن أسمائها تنقل عن مستشارين لم يتم الكشف عنهم يتحدثون عن أحداث غير محددة، انظروا ليس هناك أي شيء جاد في هذا الأمر.