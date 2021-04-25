روحاني: سياسة حكومتنا هي الدعم الشامل لسوق المال

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن السياسة المبدئية والدائمة لحكومة بلاده تتمثل بالدعم الشامل لسوق المال.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن روحاني قوله خلال جلسة اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليوم إن الآفاق الإيجابية في مجالات الإنتاج والتجارة ورفع الحظر الجائر المفروض على إيران تؤثر إيجاباً بمواقف المستثمرين في سوق البورصة وتدفعهم لمزيد من الاستثمار في الوحدات الإنتاجية في البلاد.

ودعا روحاني إلى بذل الجهود اللازمة واستخدام الأدوات المطلوبة للحيلولة دون ركود سوق البورصة موضحاً أنه بإمكان النظام المصرفي في هذه الظروف أن يقدم المساعدة لسوق البورصة من خلال القروض الميسرة للمستثمرين.

«سانا»