لاعب الجودو حسن بيان: نحتاج لزيادة المشاركات في الفترة المقبلة

حاتم شحادة

لم تكد تمضي سنوات عدة على دخوله اللعبة حتى استطاع لاعب منتخبنا الوطني للجودو حسن بيان أن يفرض نفسه رقماً صعباً على الصعيد المحلي عبر هيمنته على العديد من الألقاب المحلية في الفئات العمرية، كما أنه نجح سريعاً في تحقيق حضور مميز على صعيد البطولات العربية وحتى الآسيوية.

وفي تصريح لـ«تشرين» قال بيان: إن اللعبة عانت في الفترة الماضية من قلة المشاركات الداخلية والخارجية بسبب جائحة كورونا، فضلاً عن غياب الدعم اللازم لها.

وأكد بيان ضرورة الاحتكاك المستمر لتطوير مستوى اللاعبين، فضلاً عن الحاجة للاستعانة بمدربين أجانب لزيادة خبرة اللاعبين.

وعدّ بيان أن بطولات الجمهورية التي تقام غير كافية في الفترة الحالية، منوهاً بالحاجة إلى إقامة المزيد من البطولات المحلية، وضرورة الاهتمام والمواكبة لهذه اللعبة من جانب الإعلام الذي يركز بشكل أكبر على الألعاب الجماعية.

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً أنه يواصل تدريباته بشكل مستمر استعداداً للبطولات المقبلة و تأتي على رأسها دورة الألعاب الآسيوية في الصين، مؤكداً تحقيق حلمه في التفوق قارياً والتتويج بميدالية أولمبية.

كما نوه بيان بأهمية المعسكر الخارجي المقبل المقرر في روسيا من ناحية التعرف على مدارس مختلفة في اللعبة، مشيراً إلى أن اللعبة بدأت تستعيد بريقها بعد انخفاض عدد اللاعبين نتيجة سنوات الحرب على سورية.

وكشف بيان أن الجودو لعبة مميزة عن بقية الألعاب القتالية لكونها تعتمد على المرونة والذكاء وسرعة وحسن اتخاذ القرار وهي تبتعد عن الخشونة.

يذكر أن حسن بيان بدأ مسيرته الرياضية في لعبة الجودو ضمن نادي الشرطة المركزي عام 2010، وتوج ببطولة الجمهورية لست سنوات على التوالي في فئة الناشئين والشباب.

أما على الصعيد الخارجي فشارك في البطولة العربية في الأردن عام 2019 وحصل على المركز الأول، كما شارك في البطولة العربية في الكويت عام 2020 وحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية، ونال أيضاً المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الأندية الآسيوية في الكويت في أواخر عام 2020.