أكد الرئيس اللبناني ميشال عون وجوب تحقيق العدالة في قضية الإبادة الجماعية ضد الأرمن.

وشدد الرئيس عون على الوقوف بحزم إلى جانب الشعب الأرمني في نضاله من أجل الاعتراف بقضيته العادلة وإزالة التعمية التي تغطي دماء ضحايا الإبادة الأرمنية بستار الإنكار من جهة واللامبالاة من جهة ثانية.

وأضاف عون : في ذكرى مرور مئة وست سنوات على المجازر التي تعرض لها الشعب الأرمني الذي يشكل اليوم جزءاً من نسيج لبنان نؤكد وجوب تحقيق العدالة في هذه القضية المشينة التي تثقل ضمير العالم من دون أن تدفعه إلى التحرك لاتخاذ قرار تاريخي يميز بين الجلاد والضحية.