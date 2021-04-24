برلماني تركي: يجب الاعتراف بالإبادة التي تعرض لها الشعب الأرمني

دعا النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي غارو بايلان إلى قراءة جديدة للتاريخ ولما عانى منه الشعب الأرمني على أيدي الدولة العثمانية قبل سنوات والاعتراف بالإبادة التي تعرض لها.

وقال بايلان في مذكرة رسمية قدمها إلى البرلمان اليوم بمناسبة ذكرى الإبادة التي تعرض لها الأرمن: “يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها فالمعاناة المأساوية الأليمة التي تعرض لها الشعب الأرمني خلال الحرب العالمية الأولى كانت إبادة جماعية وتطهيراً عرقياً بكل ما تعنيه هذه الكلمة سياسياً وإنسانياً وأخلاقياً استهدفت الشعب الأرمني برمته”.

وأضاف بايلان: “إن هذه المأساة تسببت بمقتل أكثر من مليون من الأرمن الذين كانوا يعيشون في أراضيهم داخل حدود تركيا الحالية كما تم تهجير ما تبقى منهم إلى سورية والعراق”.

وشدد بايلان على أن الوقت حان كي تعترف الدولة التركية وبرلمانها بهذه الإبادة وتعتذر من الشعب الأرمني وتقاضي كل من كان مسؤولاً عن هذه الإبادة التي لم يتعرض لها أي شعب في التاريخ.

“سانا”